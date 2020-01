Acumulador é encontrado morto dentro de montanhas de lixo em casa

Foto: Reprodução / Twitter

Um caso curioso tem chamado a atenção da polícia de Birmingham, na Inglaterra. James Pettit, de 63 anos, foi encontrado morto no meio de montanhas de lixo que estavam estavam formadas dentro da casa onde morava há 40 anos.

Acontece que o idoso era acumulador e durante diversas décadas acumulou piilhas de papéis, incluindo muitos jornais, garrafas plásticas e vários outros objetos encheram a caçamba de três caminhões durante a remoção do lixo da residência.

A polícía precisou da ajuda de funcionários da prefeitura para abrir caminho e chegar até o corpo. "Estava muito perigoso remover o corpo. No andar de cima estava ainda pior", disse uma fonte, de acordo com o "Metro".

A polícia foi até o endereço após vizinhos reclamarem do mau cheiro e desconfiarem do desaparecimento do morador, classificado por eles como um "homem quieto". "O mais estranho é que ele sempre aparecia na rua bem vestido, com roupas limpas e passadas", comentou um vizinho.

A causa da morte ainda não foi determinada.