Acusado de agressão, Rodriguinho diz que 'perdeu controle' e pede desculpas à ex

O cantor Rodriguinho divulgou um comunicando dizendo que "se exaltou" com a ex-mulher Nanah, a quem pede desculpas. Ela o acusa de agressões. "Declaro que sim me exaltei, perdi o controle e me envergonho disso. Peço desculpas a Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para viver feliz", diz trecho da nota.

Rodriguinho postou o comunicado nas redes sociais. Ele diz ainda que vem "lutando para restaurar nossa família" há quase 1 ano e meio. Acrescentou ainda que não vai mais comentar o caso em público, por crer que são assuntos que devem "ser resolvidos em foro íntimo, em respeito aos nossos filhos".

Nanah publicou um vídeo na noite de quinta em que diz que Rodriguinho bateu nela durante uma festa. "Eu cansei de esconder o filho da p... que o Rodrigo é! Ele é um desgraçado, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo com ele durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes. Esse é o Rodriguinho de vocês", disse ela. No dia seguinte, o cantor chegou a negar a agressão, dizendo que "não foi nada como ela falou".

Também no sábado, Nanah explicou porque apagou os vídeos em que acusa o ex-marido de agressão. "Cada palavra daquele post é verdade. O meu bem maior são meus filhos. Por conta deles, pela exposição que eu não quero que eles passem, nem que vejam os pais passando, eu apaguei os posts", disse.

Muito abatida, ela afirmou que não foi acuada, pressionada nem apagou os posts por medo. "Simplesmente pensei nos meus filhos e, por eles, meu posicionamento e todas as medidas estão sendo tomadas e toda decisão será mantida em sigilo. Não quero mais falar desse assunto aqui", disse.

Os dois ficaram juntos por 12 anos e anunciaram a separação este mês. Eles têm dois filhos.