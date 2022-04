Acusado de atacar dois irmãos em briga de bar é preso em Serrinha

Um homem suspeito de atacar dois irmãos em Canudos, em 2020, foi preso nesta terça-feira (26) por policiais da delegacia de Euclides da Cunha. Uma das vítimas morreu.

O suspeito, de 34 anos, foi achado na zona rural de Serrinha, depois de um trabalho de investigação. Ele foi encaminhado para a delegacia e está à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, ele usou uma garrafa para atacar os dois irmãos dentro de um bar. “As vítimas estavam bebendo no estabelecimento, que pertencia ao sogro do autor, e houve um desentendimento na hora do pagamento da conta”, explica o delegado Vitor Tenório Lima, titular da delegacia de Euclides da Cunha.

Um dos irmãos não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro sobreviveu. Logo depois do crime, o suspeito fugiu da cidade. Agora, ele deve responder por homicídio e tentativa.