Acusado de chefiar tráfico em Feira é preso após romper tornozeleira e tentar fugir pra SP

Um homem de 47 anos, acusado de chefiar o tráfico de drogas na região de Feira de Santana, foi preso durante tentativa de fuga para São Paulo, na noite da última segunda-feira (24). O carro em que ele estava, um Chevrolet/Onix foi parado, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na frente da Unidade Operacional da PRF de Jequié (BA), no Km 677 da BR 116, por volta das 21h30.

Segundo a PRF, a equipe solicitou os documentos dos dois ocupantes do veículo para uma consulta detalhada nos sistemas informatizados da polícia e perceberam um nervosismo incomum por parte do motorista e do passageiro. Ainda segundo a nota divulgada pela PRF, notava-se um certo desconforto com a abordagem policial e o passageiro tentando enganar a polícia entregou carteira de identidade falsa, pois estava com a foto do suspeito, porém com o nome do irmão dele.

Após alguns minutos da entrevista, o homem de 47 anos, confessou que usava a documentação falsa, na tentativa de escapar de fiscalizações da polícia. Relatou que cumpriu um tempo de reclusão no presídio e recebeu o benefício de saída, condicionada ao uso obrigatório da tornozeleira eletrônica, mas, resolveu ‘arrancar’ o equipamento e fugir para São Paulo.

Conforme investigação policial, o preso é de alta periculosidade com várias passagens por crimes como tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e roubo.

Diante dos fatos, motorista e passageiro foram presos em flagrante e encaminhados com todo material apreendido para a Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização dos procedimentos cabíveis.