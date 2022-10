Acusado de estuprar a filha por 10 anos é preso em Simões Filho

Um homem acusado de estuprar a própria filha foi preso na quinta-feira (6) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Policiais da 22ª Delegacia cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

O delegado Leandro Acácio de Jesus diz que o caso começou a ser investigado no dia 22 de agosto, com uma denúncia - o mesmo dia em que um dos episódios de violência sexual aconteceu. “A vítima, atualmente com 20 anos, era estuprada desde os dez”, diz o titular da 22ª DT.

O preso passou por exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. “A diligência faz parte da diretriz da unidade policial em realizar cumprimentos de mandados, sobretudo dos crimes considerados mais graves, como homicídio, latrocínio, violência contra a mulher, criança e adolescente, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio”, acrescenta o delegado.