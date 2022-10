Acusado de estuprar e engravidar menina é preso por descumprir medidas judiciais

Um homem suspeito de estuprar e engravidar uma adolescente de 13 anos foi preso em flagrante em Sapeaçu depois de descumprir medidas protetivas que a Justiça concedeu à vítima.

Segundo a Polícia Civil, o abuso aconteceu em janeiro, quando a menina ainda tinha 12 anos. “Ela teve uma gravidez de alto risco e a criança nasceu prematura”, explica o delegado Cristóvão Eder Maia de Oliveira, de Sapeaçu.

A vítima disse à polícia que mesmo com as medidas protetivas, o agressor insistia em tentar manter contato com ela e chegou a enviar ameaças. “O suspeito chegou a ameaçá-la em um aplicativo de mensagens um dia antes da audiência de instrução do processo movido contra ele”, acrescenta o delegado.

O homem foi localizado por uma equipe da delegacia de Sapeaçu. Ele passou por exame de corpo de delito e ficará à disposição da Justiça.