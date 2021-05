Acusado de matar duas pessoas e queimar corpos é preso em Paulo Afonso

Suspeito por dois homicídios, um homem foi preso nesta sexta-feira (14) em Paulo Afonso, no Norte da Bahia. Ele é acusado de usar uma arma branca para matar as vítimas e depois ainda atear fogo aos corpos.

Um dos homicídios aocnteceu na segunda-feira (10). O outro foi em 2018, quando o suspeito ainda cortou as orelhas da vítima e levava na carteira para se vangloriar pelo crime diante de outras pessoas. Nessa ocasião, o suspeito alegou que matou a vítima por conta de um rasgão no seu short favorito.

No último crime, as características similares chamaram atenção da polícia, que passou a desconfiar que se tratava do mesmo suspeito. Ainda não se sabe o que motivou essa segunda morte.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Paulo Afonso e está à disposição da Justiça. A investigação continua para a finalização do caso e mais testemunhas serão ouvidas.