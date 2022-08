Acusado de matar funcionário em Goiás é preso na Bahia 20 anos depois

Um empresário acusado por um homicídio em Goiás foi preso na manhã do domingo (21) na BR-242, em Barreiras, no oeste baiano.

O idoso de 64 anos foi abordado em uma Hilux com placa de Salvador quando passou pela unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal na rodovia. Os agentes pediram os documentos dos ocupantes e do veículo. O motorista viajava com a esposa e o filho.

Quando verificaram a documentação, os policiais notaram que a CNH tinha sinais de falsificação. Perceberam então que o documento estava com nome de outra pessoa, em uma tentativa de esconder a verdadeira identidade do motorista.

Os policiais descobriram que o motorista era um foragido da Justiça acusado de assassinar um funcionário em 2002, na cidade de Minaçu, em Goiás. A vítima trabalhava como porteiro em uma casa de shows que pertencia ao empresário.

No porta-malas do carro, os policiais apreenderam grande quantidade de armamento - uma pistola calibre 380, uma pistola calibre 45, uma carabina calibre 22, um revólver calibre 22, sete carregadores de munição, uma mira lases, 187 munições calibre 22, 109 munições calibre 380 e mais 54 munições calibre 45.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícai Federal em Barreiras. O exame de impressão digital confirmou que se tratava de fato do foragido e foi cumprido o mandado de prisão expedido em 2018 pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

Além disso, foram acrescentadas à ficha criminal dele as acusações por uso de documento falso, falsidade ideológica, falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo.