Acusado de matar líder de facção rival é preso em Juazeiro

Um homem acusado de participar de um homicídio em abril desse ano foi preso na manhã desta quarta-feira (9) em Juazeiro, no norte da Bahia, por policiais da Delegacia de Homicídios (DH) da cidade e da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro). O suspeito foi localizado no distrito de Maniçoba.

Segundo a polícia, o homem, que não teve nome divulgado, faz parte de uma quadrilha que rouba bancos, carros fortes e trafica drogas na região. A morte da qual ele é acusado é a de Edeilton Eduardo da Silva, apontado como líder uma facção rival, em abril deste ano.

Um revólver calibre 38, uma espingarda, celulares, documentos de veículos e quatro carros possivelmente adulterados foram apreendidos com ele, que já tinha sido preso antes pela Polícia Federal.

"Existem dois grupos que vivem em confronto na cidade, eles são os responsáveis pelo o aumento nos números de homicídios. Estamos realizando diversas operações contra estes criminosos, para a redução desses índices", diz a delegada Adelina Maria Castro, titular da DH.

Depois de ser preso, o homem confessou ainda o assassinato de outro homem em São Paulo - segundo ele, essa pessoa teria violentado sua filha e por isso ele o executou. Ele vai ser encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro, ficando à disposição da Justiça.