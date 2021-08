Acusado de se masturbar no metrô de Salvador é expulso após reclamações

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um passageiro do metrô de Salvador filmando um homem que estaria se masturbando no vagão de um trem. Outros passageiros reclamaram da situação e o homem acabou sendo expulso. O caso foi na tarde do sábado (14).

No compilado das imagens, o homem aparece inicialmente sentado de pernas abertas, ao lado de outros passageiros. Em outro momento, ele aparece em outro assento do trem enquanto passageiras afirmam que ele estava se 'roçando' em uma mulher e que teria ejaculado no chão do vagão. Ele ouve as acusações em silêncio.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que recebeu queixas sobre “um cliente que potencialmente estava praticando atos de atentado ao pudor dentro do trem na Estação CAB“.

Segundo a empresa, \gentes de \tendimento e zegurança prestaram apoio aos clientes que relataram o caso e os instruíram a registrar queixa. “[Os clientes] foram convidados a prestar testemunho, mas se recusaram a dar depoimento na unidade policial", diz nota da CCR.

“O indivíduo foi qualificado por mau uso do transporte público e convidado a se retirar do sistema”, diz o documento. As imagens das câmeras de segurança e os dados do suspeito serão enviados para a polícia.