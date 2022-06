Acusados de matar motorista de ônibus são presos em Alagoinhas

Os quatro acusados de matar o motorista de ônibus Edvaldo Ferreira de Souza, 50 anos, em Alagoinhas, em janeiro deste ano, foram presos na manhã desta sexta-feira (10), durante cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão da Operação Unum Corpus.

Os policiais da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas) cumpriram os quatro mandados, três em residências do município e o outro de um interno do Sistema Prisional.

A vítima foi morta a tiros enquanto trabalhava na BR 101. Um grupo que estava em um carro roubado, parou o ônibus e efetuou os disparos. Após ser atingido, o motorista perdeu a direção e invadiu um matagal à beira do acostamento. Edvaldo chegou a ser socorrido por agentes do 4º Batalhão da Polícia Militar (4°BPM) ao Hospital Regional Dantas Bião, mas não resistiu.

Os acusados do latrocínio foram encaminhados para a DT de Alagoinhas, onde seguem à disposição da Justiça.

Operação Unum Corpus

A Operação Unum Corpus, que está em sua quinta fase, integra as 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. Mais de 600 policiais participarão das ações, que têm foco em envolvidos em Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.



Ao longo de suas primeiras quatro fases, a Unum Corpus tirou de circulação 406 criminosos.