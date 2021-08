Acusados de tentar matar jovem de 15 anos são presos em Mata de São João

Dois homens envolvidos na tentativa de homicídio de uma adolescente de 15 anos foram presos nesta segunda-feira (23), no povoado de Água Fria, zona rural de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador.

A dupla foi localizada após investigação realizada pela Delegacia Territorial (DT) de Nova Soure, com o apoio da 36ª DT, de Mata de São João.



"Eles teriam atirado contra a vítima em 21 de junho de 2019, após uma discussão de vizinhos. Depois do crime, eles fugiram de Nova Soure para a Região Metropolitana de Salvador. Nossa inteligência identificou onde eles estavam, e a 36ª DT cumpriu os mandados", disse o coordenador da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha), delegado Paulo Jason.



Os dois foram encaminhados para a delegacia de Mata de São João, onde posteriormente serão recambiados para Nova Soure, para ficar à disposição da Justiça.