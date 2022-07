'Acústico Vale do Capão' promove acesso à arte no coração da Chapada Diamantina

A região de Caeté-Açu, popularmente conhecida como Vale do Capão, no município de Palmeiras, recebe a primeira edição do projeto “Acústico Vale do Capão”, no próximo dia 28 de julho, com a proposta de democratizar e difundir o acesso à Arte, Cultura, Música, Conscientização e Sustentabilidade para a Chapada Diamantina. O projeto é idealizado pelo artista e produtor circense Dery Lima e Altitude Latitude em parceria com a pousada Villaflor.

O Acústico Vale do Capão é um formato de evento direcionado para um pequeno público de amantes da música com a intenção familiar, um evento fechado para 300 pessoas. "Após 2 anos de pandemia nossa estratégia é fazer um evento pequeno com cuidado, responsabilidade e segurança da saúde. Estimulando o contato entre cultura, comunidade e turismo, trazendo assim uma chama de prosperidade e que as coisas estão voltando ao normal, trazendo segurança para nossas famílias ao nosso entorno", afirma a organização do evento.

(Divulgação)

Essa é a 1ª edição do acústico que levará o formato do luau MTV para o público. O evento terá a duração de um dia e será realizado em meio ao visual das montanhas da Chapada Diamantina, na Pousada Villaflor, apenas à 200 metros da Vila. No dia 28 de julho de 2022, das 16h20 às 23h.

Contará com a atração principal da banda de Reggae paulista Mato Seco, com seu álbum de comemoração de 20 anos de estrada. Também se apresentarão os artistas Dj Flavus, Grupo Entropia e Dery Lima Malabares Mágicos.

Além da grade de apresentações musicais, a programação ainda prevê um espaço para a democratização de artes independentes, característicos da comunidade.

Confira abaixo a programação completa do 1° Acústico Vale do Capão:

O quê: Acústico Vale do Capão 2022

Quando: 28 de julho de 2022, das 16h20 às 23h

Onde: Pousada Villaflor, Vale do Capão, Chapada Diamantina-BA.

Quanto: Ingresso R$50 1º lote, R$75 2º lote, no dia do evento R$100.

16h20 – Abertura do evento; Dj Flavus;

20h – Abertura do palco com a Banda Mato Seco;

21h30 – Dery Lima Malabares Mágicos;

22h – Apresentação do grupo Entropia;

23h – Encerramento.