Ademi-BA inova e lança evento imobiliário online com condições diferenciadas de pagamento

Um comportamento humano que se tornou mais visível durante a pandemia do novo coronavírus, já vinha sendo percebido pelo mercado imobiliário e por empresas de pesquisa de tendências: a necessidade de um lar com múltiplas funções: reunir a família, trabalhar, estudar, confraternizar, que traga simplicidade na sua manutenção e automação. “O momento mostrou que a nossa casa é o lugar mais seguro, ela passou a ser mais versátil”, define o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Claudio Cunha.

A recente pesquisa realizada pela entidade, em parceria com a ABAP e ABMP, mostrou o que os clientes querem. E a evolução tecnológica acelerada pelos novos tempos fez o mercado investir no digital para tornar ainda mais prático atender a essa demanda. “O digital se tornou o principal modo de se relacionar, comprar, trabalhar e pesquisar”, enfatiza o executivo. “Tivemos que nos adequar a uma nova realidade, isso acelerou algumas decisões e a tecnologia nos permitiu mudar nossos modelos de negócios e comportamento, influenciando o nosso mercado”.

Esta percepção fez como que Ademi-BA criasse um evento imobiliário online, com duração de um mês, que está, desde a última segunda-feira (8), negociando pela internet mais de mil imóveis, em total sintonia com os novos tempos cada vez mais digitais. A Casa que eu Quero oferece uma série de oportunidades aos clientes, a começar por uma plataforma digital e interativa na qual é possível conversar com os corretores, tirar dúvidas, ver imagens e vídeos dos empreendimentos e negociar toda a compra do imóvel sem precisar sair de casa.

“Temos as menores taxas de juros com cenário de mais redução, inflação abaixo da meta. Estamos muito confiantes no resultado do evento porque o imóvel se consolidou como o principal e mais importante bem das pessoas e também, no atual momento, o melhor e mais seguro investimento”, define Claudio Cunha.

Por que agora

Nossa casa é o nosso mundo de confiança e conforto da família. Com as melhores taxas de juros da história do país, investir em imóveis nunca foi tão fácil. Significa investir em um patrimônio sólido e durável, um bem que não muda de lugar e que tende a se valorizar ao longo do tempo. Imóveis estão entre os investimentos de menor risco disponíveis no mercado, agora mais do que nunca.

A Casa que eu quero traz mais de 1 mil unidades, entre apartamentos, lotes e villages. Muitos com até 90% de financiamento e seis meses para começar a pagar a prestação. São imóveis selecionados, de diversos tipos e com condições de negociação especiais nas cidades de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e no Litoral Norte.

Em Salvador existem imóveis à venda nos bairros do Cabula, Fazenda Grande IV, Jardim das Margaridas, Cajazeiras, Nova Brasília, Jardim Nova Esperança, Iguatemi, Itapuã, Cabula VI, Vila Laura, Imbuí, Caminho das Árvores, Rio Vermelho, Graça, Jardim Armação, Jaguaribe, Pituba, Horto Florestal, São Lázaro e Cidade jardim. Fora isso, há opções em Camaçari (Jardim Limoeiro e Abrantes), em Lauro de Freitas, na região de Vilas do Atlântico e Buraquinho, em Sauípe, Imbassaí e Baixio.

Ao todo, 39 empreendimentos estão sendo comercializados pela DEC, MVL, JVF, Inova, Gráfico, Prima Inova, Civil, OR, Kubo, BRL, Seven, MRV, Santa Helena, Franisa, Santa Emília, Conie, Concreta, Tenda, Jequitibá, Sertenge e LPL, entre outros parceiros. Tudo foi escolhido e disponibilizado especialmente para que o cliente acesse de onde estiver.

É possível fazer um tour virtual pelo imóvel e entrar em contato direto com o corretor para tirar todas as dúvidas. Completo e interativo, o canal A Casa que eu Quero foi pensando para dar ao comprador o conforto e a segurança de estar adquirindo um imóvel que ele pode conhecer em detalhes.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.