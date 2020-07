Ademi-BA prorroga evento online com condições especiais na compra de imóveis durante a quarentena

A funcionária pública, Ana Célia, 49, realizou o sonho de comprar a casa própria durante a quarentena. Após pesquisar na internet, ela encontrou o apartamento em Salvador e está ansiosa à espera das chaves. “Após uma indicação de uma amiga, todo o atendimento foi online. Foi importante a negociação deste jeito no período de pandemia. A corretora que me atendeu foi bastante atenciosa, me explicou tudo direitinho. Para mim foi muito bom, foi ótimo", relata.

Facilitar a venda de unidades habitacionais e terrenos no período de quarenta é justamente o objetivo do evento online A Casa que Eu Quero, iniciativa da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) que conta com mais de mil imóveis disponíveis, entre novos, em construção ou na planta. Considerado o maior evento online do mercado imobiliário e uma aposta na digitalização do mercado, a iniciativa foi prorrogada para até o dia 07 de agosto.

O evento pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.acasaqueeuquero.com.br. A plataforma digital é interativa e pensada para dar o conforto e a segurança ao comprador. Lá é possível conversar com corretores, tirar dúvidas, ver imagens e vídeos dos empreendimentos, negociar toda a compra, além de fazer um tour virtual pelo imóvel.

“O sucesso foi tanto que prorrogamos a realização do evento e os interessados contam com ainda mais tempo para conhecer diferentes empreendimentos, tirar suas dúvidas com os corretores e fechar negócio, com toda segurança, de forma eletrônica e sem sair de casa”, conta Claudio Cunha, presidente da Ademi-BA.

O primeiro mês do evento teve um valor geral de vendas de cerca de R$10 milhões, o que superou as expectativas. “Com o recente anúncio dos juros baixos para crédito imobiliário pelos bancos e a taxa básica de juros Selic a 2,25% ao ano no país – menor patamar da sua história – a aquisição de imóveis também se confirma como um excelente investimento, seguro frente às incertezas provocadas pelo cenário atual e com maior previsibilidade de rendimentos quando comparado a outras formas de investimento”, defende Claudio.

Oportunidade e vantagens

Algumas das vantagens de aproveitar o evento é obter até 90% de financiamento - com parcelamento entre 30 e 35 anos - e 6 meses para começar a pagar a prestação. “Os imóveis são selecionados, de diversos tipos e com condições de negociação super especiais. Tudo foi selecionado e disponibilizado especialmente para que o cliente acesse de onde estiver”, finaliza Claudio Cunha.

A iniciativa disponibiliza unidades em diversos bairros e cidades baianas, como Camaçari e áreas do Litoral Norte baiano. Na capital baiana é possível encontrar unidades habitacionais em bairros como Cabula, Cabula VI, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Graça, Horto Florestal, Imbuí, Itapuã, Jaguaribe, Jardim Armação, Nova Brasília, Pituba, São Lázaro e Vila Laura.

São 25 empreendimentos e mais de mil unidades disponíveis, entre apartamentos, lotes e villages. Nesta segunda fase, participam do evento online 16 incorporadoras: DEC, MVL, JVF, Inova, Gráfico, Prima, Civil, OR, Kubo, Seven, Barcino Esteve, Santa Helena, Franisa, Conie, Concreta, Tenda e Segura.

Para Rodrigo Peleteiro, da Inova Empreendimentos LTDA, sempre é um bom período para investir em imóveis, já que é um bem durável, com excelentes perspectiva de valorização, tanto no longo quanto no curto prazo e também uma boa fonte de renda. Ele aprova a campanha e ver como uma excelente oportunidade neste período de quarentena:

“O mercado online já era uma verdade na empresa e vinha tomando uma importância cada vez maior em nosso investimento de marketing. Nesse período de quarentena o on-line virou a principal ferramenta de divulgação dos nossos produtos. Sem dúvidas uma campanha on-line, potencializada pela ADEMI Bahia, ajuda muito na geração de leeds, por isso fizemos questão de estar presentes”, diz o representante da Inova, que conta com três empreendimentos ofertados no evento.







