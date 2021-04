Adm de Juliette foi condenado por criar site com fake news contra o PT

O líder da equipe que cuida das redes sociais de Juliette, do BBB 21, Huayna Tejo foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) pela criação de um site que espalhava notícias falsas contra Fernando Haddad, em 2012. De acordo com a condenação, Huayna criou o site de fakenews a mando da campanha de José Serra, nas eleições pela prefeitura de São Paulo de 2012.



Na ocasião, Haddad, do PT, venceu Serra, do PSDB. A empresa de Huayna, Soda Virtual, foi contratada pela campanha de José Serra por R$ 250 mil para prestação de serviço de criação e inclusão de páginas na internet. Mas uma das páginas foi o blog Propostas Haddad 13, que apresentava notícias e propostas falsas atribuídas a Haddad, como a criação de escolas de lata e o aumento do IPTU na cidade de São Paulo.



Huayna é casado com Deborah Vidjinsky, amiga e também administradora dos perfis de Juliette. A equipe da paraibana é um sucesso nas redes sociais e já acumula mais de 20 milhões de seguidores somente no Instagram.



De acordo com o UOL, que teve acesso ao processo no TRE-SP, Huayna ainda não quitou a multa no valor de dez mil. "Em decisão transitada em julgado (da qual não cabe mais recurso), a parte foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00. O arquivamento do feito não significa isenção da multa. A parte está sujeita a responder por uma ação de execução fiscal para efetuar o pagamento que foi imposto pela Justiça Eleitoral", informou a assessoria do órgão.