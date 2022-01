Adolescente de 16 anos é morto a tiros no Alto de Ondina

Um jovem de 16 anos foi morto a tiros no final da tarde de domingo (30), no Alto de Ondina, em Salvador. Policiais foram acionados pelo Cicom para averiguar denúncias de disparos de arma de fogo e encontraram o corpo do adolescente com diversas perfurações.

O corpo do garoto, identificado como Adriano Artur Conceição da Silva Júnior, foi encontrado por policiais em uma mata de difícil acesso. Segundo a PM, policiais da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, localizada no Rio Vermelho, foram acionados para atender a ocorrência.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, cinco homens foram vistos saindo do local do crime, depois de terem sido ouvidos cerca de sete disparos de arma de fogo. Foram expedidas as guias periciais.

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) vai iniciar a investigação da autoria e motivação do homicídio.