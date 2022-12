Adolescente de 16 anos é morto ao reagir a assalto no sul da Bahia

Um adolescente de 16 anos foi morto durante um assalto na cidade de Ibicaraí, no Sul da Bahia, na noite da terça-feira (20). Segundo as primeiras informações, Bruno Vagner Barbosa dos Santos teria se recusado a passar o celular para uma dupla de ladrões e foi baleado.

O crime aconteceu no distrito de Cajueiro Velho, quando dois homens chegaram de moto e abordaram Bruno na rua. Quando ele se negou a entregar o celular, um dos homens atirou. Os bandidos fugiram em seguida. Baleado no peito, o adolescente morreu no local.

O caso será investigado pela Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Itabuna.

Nenhum suspeito foi preso até o momento, segundo a Polícia Civil. Nâo há confirmação se os ladrões acabaram levando o celular.