Adolescente de 17 anos é baleado em troca de tiros com a PM em Mussurunga

Um adolescente de 17 anos foi baleado em suposta troca de tiro com policiais militares, na manhã deste domingo (18), no bairro de Colinas de Mussurunga, em Salvador. Ferido na perna esquerda esquerda, a vítima deu entrada no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, mas precisou ser transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internado.

De acordo com o boletim de ocorrência da unidade de saúde, o adolescente, acompanhado de “outros comparsas”, surpreenderam militares da 49 Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ São Cristóvão), que “revidaram” com outros disparos. O registro policial informa, ainda, que um ofício emitido pela Central de Flagrantes determinou que o adolescente seja ‘monitorado’ pelo tempo em que precisar de cuidados médicos.

Em nota, a Polícia Militar informou que, por volta das 11h30 de domingo, uma equipe da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar fazia ronda na localidade conhecida como Colinas de Mussurunga, quando foi recebida por disparos de arma de fogo "por um grupo de indivíduos armados e no revide um deles foi atingido na perna".

Ainda segundo a PM, cerca de 20 pessoas realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (19), na rua Eurico da Costa Coutinho, em Mussurunga.