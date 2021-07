Adolescente de Salvador celebra aniversário de 15 anos doando quentinhas

Moradora do bairro Daniel Lisboa, em Salvador, Laura Alvarez mostrou que não existe idade para realizar um ato solidário. Com o apoio da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Rio Vermelho), ela distribuiu 50 quentinhas, em comemoração ao aniversário de 15 anos, neste domingo (25).



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os alimentos foram entregues na região do Rio Vermelho, Aquidabã e adjacências para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

A comandante da unidade, major Erika Patrícia Silva, contou que a aniversariante entrou em contato com a CIPM e informou o desejo de ajudar aqueles que precisam, em forma de comemoração.

12ª CIPM retribuiu com bolo após boa ação (Foto: Divulgação/SSP)

“Ficamos muito felizes em poder participar dessa ação. É muito bonito ver alguém tão jovem preocupada com quem está ao seu redor. Para retribuir a solidariedade, a presenteamos com um bolo. Nossa tropa deseja muitos anos de vida, saúde e prosperidade para ela ", ressaltou emocionada a major.