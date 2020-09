Adolescente defende pitbull de agressões e é mordida pelo marido em BH

Um rapaz de 18 anos é suspeito de morder a esposa, de 16, porque ela defendeu o pitbull da família em Belo Horizonte (MG). A informação é do G1 MG.

O caso foi no domingo (13). Os dois estavam saindo de casa com o cachorro, quando o animal conseguiu se soltar e subiu no sofá da casa. O marido não gostou e partiu para agredir o cão.

A adolescente tentou defender o cachorro e o marido então bateu nela, além de continuar a agredir o animal.

Ela foi mordida pelo marido nos dois braços e ainda teve o nariz quebrado. As agressões deixaram um olho inchado e uma ferida de corte de faca no calcanhar esquerdo, segundo registro da Polícia Militar.

Desmaiada, a adolescente foi socorrida por uma vizinha para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

O suspeito conseguiu fugir. A Polícia Civil vai investigar o caso.