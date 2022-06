Adolescente é apreendido após roubar carro e atropelar três pessoas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após roubar um carro e atropelar três pessoas na região de Brotas, na noite dessa sexta-feira (4). A situação começou por volta das 19h40, na Avenida Teixeira Barros, no Parque Bela Vista.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados após um homem ter o carro roubado. Eles fizeram rondas e avistaram o carro na Avenida ACM. Ao serem abordados pela polícia, os bandidos fugiram. Na perseguição, atropelaram três pedestres que foram socorridos pelo Samu.

(Foto: Divulgação/SSP)

O carro foi alcançado na Ladeira da Santa Cruz, quando dois homens desembarcaram e fugiram, sendo que o terceiro foi capturado portando um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, segundo a PM.

Durante a abordagem ao suspeito capturado, foi verificado que o mesmo era menor de idade, sendo conduzido com o material apreendido para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). Equipes da 26ª (Brotas) e 58ª CIPMs (Cosme de Farias) participaram da ação.

Segundo a Polícia Civil, a DAI lavrou um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional análogo aos crimes de roubo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A delegacia também instaurou um Auto de Investigação de Ato Infracional para apurar o roubo.

Operação Acauã

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o trio faz parte de um grupo ligado ao tráfico de drogas do Nordeste de Amaralina. Ainda nesta sexta, outros três carros foram roubados.

Após a primeira ocorrência de roubo, pouco depois, na mesma região, militares da Rondesp Atlântico e das 35ª (Iguatemi) e 40ª (Nodeste de Amaralina) CIPMs encontraram um carro HB20, placa PKT-9B22, e um modelo Onix, placa OUT-5309. Ambos possuíam restrição de roubo.

O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

"Continuaremos com o cerco fechado contra os criminosos que se escondem no Nordeste de Amaralina. Após o início da Operação Acauã, não tivemos mais roubos contra bares e restaurantes na região da Pituba", destacou o subcomandante do CPR-Atlântico, tenente-coronel Lucas Palma.