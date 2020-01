Adolescente é baleada durante assalto em Pernambués

Uma adolescente de 17 anos foi baleada durante um assalto na manhã deste domingo (12), no bairro de Pernambués, em Salvador. Ela estava acompanhada do namorado e se recusou a entregar os pertences aos bandidos.

A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo as informações do posto policial da unidade, o crime aconteceu por volta das 7h. A adolescente e o namorado estavam na Avenida Hilda, umas das principais vias do bairro, quando foi abordada por dois homens.

Os bandidos anunciaram o assalto e mandaram que as duas vítimas entregassem os aparelhos celulares. Segundo o registro policial, a adolescente se recusou a entregar o objeto e um dos criminosos se enfureceu.

O homem atirou na mão esquerda da jovem, pegou o celular dela e do namorado, e depois fugiu. O crime aconteceu próximo a um posto de saúde. A adolescente foi socorrida por meios próprios para o HGE, onde está internada. O estado de saúde dela não foi divulgado.