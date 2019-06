Adolescente é baleado ao tentar assaltar loja na Barra

Um adolescente de 17 anos foi beleado após tentar assaltar uma loja na Barra na noite deste sábado (29). Segundo informações da polícia, a autoria dos disparos, que atingiram a perna esquerda do jovem, é desconhecida. Com o adolescente a polícia localizou um revólver cano longo calibre 38 com três munições intactas.

Segundo a polícia, a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barra/Graça) foi acionada por pessoas que passavam pela avenida Centenário e viram o adolescente no chão após ser atingido. Segundo relatos, ele tentou assaltar uma loja, mas foi atingido por uma pessoa que passava pelo local e que fugiu após o ocorrido.

O adolescente foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) pelos policiais. O caso foi registrado na 6a Delegacia Territorial (Brotas). Segundo a polícia, ele tem duas entradas registradas na Delegacia do Menor Infrator (DAI).

Nordeste

Também na noite de sábado, um homem foi baleado após confronto com a polícia na Santa Cruz. De acordo com informações da polícia, policiais da 40a CIPM-Nordeste faziam ronda rotineira na rua do Gás, quando foram informados que quatro homens armados estavam na comunidade do Morrinho, na Santa Cruz. Ao chegar lá, dizem ter sido recebidos por tiros e revidaram.

Um deles, não identicado, foi atingido. Os outros três fugiram. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 380 e certa quantidade de drogas, aparentemente maconha, ainda de acordo com a polícia. O homem foi levado ao HGE.