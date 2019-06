Adolescente é esfaqueada por mulher em confusão no Pelourinho

Uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada por uma mulher, durante uma confusão, na noite deste sábado (22), no Centro Histórico de Salvador. Ferida no rosto, a vítima foi socorrida até o Hospital Geral de Estado (HGE), onde permanece internada em estado considerado estável.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na unidade de saúde, o crime ocorreu na Rua do Taboão, por volta de 16h30, quando a jovem teria sido atacada por sua vizinha, identificada como Simone dos Santos Cerqueira, 44 anos.

O registro do HGE informa que as duas entrara, numa "discussão que resultou em vias de fato". Não há, no entanto, a motivação do que teria causado a confusão.

As informações do posto da Polícia Civil no HGE dão conta de que, pouco depois da adolescente dar entrada na unidade, Simone também foi socorrida para o hospital por uma guarnição do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Centro Histórico).

"Segundo a guarnição, ao chegar no local, encontraram familiares e vizinhos da vítima portando pedaços de madeiras e faca, tentando fazer justiça com as próprias mãos". A ocorrência não informa, porém, em que estado Simone chegou ao HGE.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia (Barris). O CORREIO procurou a Polícia Militar, mas não obteve retorno.