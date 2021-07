Adolescente é flagrado em ônibus na Bahia com 3,6 kg de drogas

Um adolescente de 17 anos que viajava em um ônibus interestadual foi flagrado transportando mais de 3,5 quilos de drogas na bagagem. O flagrante ocorreu por volta das 8h15 dessa segunda-feira (19), em Barreiras (BA), durante uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA). Com o adolescente foram encontrados, 2,4 quilos de maconha e 1,2 quilo de cocaína.

Em nota, a PRF informou que os policiais faziam fiscalização de combate a criminalidade na altura do quilômetro 167 da BR 135, quando realizou a abordagem de um ônibus da que fazia a linha Goiânia (GO) / Sobral (CE). Ao subirem no ônibus, os policiais notaram que um dos passageiros mostrou-se bastante nervoso e agitado, como também forneceu informações contraditórias.

Diante da suspeita, as equipes resolveram aprofundar a fiscalização o que motivou uma busca mais detalhada na bagagem do adolescente. Durante a vistoria, foram localizados os tabletes de maconha e cocaína. O jovem disse que levaria as drogas para o estado do Piauí.

O material apreendido e o menor foram apresentados na Delegacia da Polícia Judiciária Civil com os requisitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).