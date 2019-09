Adolescente é morto a tiros em Feira após ter casa invadida

Um adolescente foi morto a tiros em Feira de Santana após três homens invadirem sua casa, no bairro Residencial Reserva do Parque.

Glauber Damasceno Lira, 17 anos, dormia em seu quarto durante a madrugada deste domingo (1º) quando foi surpreendido. De acordo com a Polícia Civil, os três bandidos chegaram à residência em um carro, saltaram, invadiram o imóvel e mataram o garoto. Os pais deles estavam em casa no momento do crime.

Ainda segundo a polícia, a suspeita é que o assassinato tem relação com o tráfico de drogas. Os autores do crime fugiram em um veículo não identificado. Até o momento, ninguém foi preso.