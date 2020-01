Adolescente é morto a tiros no bairro do Bonfim

Um jovem de 16 anos foi morto na noite de sábado (04), no Beco da Embasa, no bairro do Bonfim. Paulo Roberto Brito Soares foi atingido no tórax e chegou a ser socorrido por uma guarnição da polícia militar, mas já chegou ao Hospital Geral do Estado (HGE) sem os sinais vitais.

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 19h53. Paulo estava acompanhado por um amigo de prenome Felipe. A vítima teria sido alvejada por um traficante conhecido como Negro Drama.

Não há mais informações até o momento sobre a motivação do crime. Foram realizadas rondas e buscas a procura de suspeitos na região aconteceu o fato, mas ninguém foi preso. A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.