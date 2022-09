Adolescente é morto e jovem é baleado em Mata de São João

A Polícia Civil investiga a morte do adolescente Wallace de Souza Campos, de 14 anos, e a tentativa de homicídio contra um jovem, de 24, vítimas de disparo de arma de fogo em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador.

O crime ocorreu na noite de sábado (24), na rua Arthur Torres. De acordo com testemunhas, o autor dos tiros, ainda não identificado, estava em uma motocicleta.

Os depoimentos do sobrevivente e de testemunhas já foram agendados para auxiliar na resolução do caso. As guias periciais foram expedidas e o corpo do adolescente removido para o IML.