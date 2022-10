Adolescente entra em surto psicótico e tenta agredir policiais no Ceará

Na noite de sexta-feira, 30 de setembro, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após tentar agredir agentes de segurança na Barra do Ceará, em Fortaleza. A ação teria acontecido após o jovem entrar em surto psicótico.

Os policiais estavam em frente a uma unidade de saúde e ao lado estava um grupo de pessoas com bandeiras de campanha eleitoral. De acordo com nota da assessoria de comunicação da PMCE, o adolescente tentou contra a integridade de policiais, mas foi contido com técnicas de mobilização.

Após o ocorrido, o jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi feito um ato infracional análogo ao crime contra a administração.

A família do adolescente afirmou que o jovem tem diagnóstico de transtorno psiquiátrico e a ação teria sido motivada por um surto psicótico.