Adolescente filmada fazendo sexo com Gabriel Monteiro tinha 'cara de criança'

Sandra Neder, de 66 anos, é mãe de um dos ex-assessores do vereador pelo Rio de Janeiro e youtuber Gabriel Monteiro (PL). Ela era próxima do político e conhecia a adolescente de 15 anos filmada fazendo sexo com ele

"Essa menina ia quase todos os dias para a casa do Gabriel. Ela a chegava de uniforme e almoçava lá. Tinha cara de criança. É impossível que Gabriel achasse que fosse maior de idade. Outras mulheres frequentavam o ambiente. Algumas circulavam entre o quarto dele e os outros cômodos apenas de calcinha e sutiã na frente de todos", contou a ex-empregada em entrevista ao Extra.

O mandato de Gabriel foi cassado por unanimidade no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio após relatório relatório do vereador Chico Alencar (PSOL). A previsão é que os vereadores deliberem sobre o caso na quinta-feira.

Para Gabriel perder o mandato, 34 dos 51 vereadores (dois terços do plenário) precisam aprovar o relatório de Chico Alencar.