Adolescente grávida é estuprada e enterrada viva, mas sobrevive

Uma grávida de 17 anos foi estuprada e enterrada vida na cidade de Rio das Ostras, interior do Rio de Janeiro. De acordo com o UOL, a jovem estava desmaiada, mas conseguiu acordar e sair da areia. Ela está internada em um hospital da região e seu estado é estável.



Segundo informações da delegacia que investiga o caso, a adolescente foi enforcada, ficou desacordada e, em seguida, enterrada. No entanto, a menina despertou e conseguiu sair da areia, sendo ajudada por um pedestre, que passava pelo local por volta das 4h de ontem.

A vítima foi levada para um hospital municipal da região. No corpo da adolescente foram constatados hematomas e sinais de estrangulamento.

De acordo com a prefeitura de Rio das Ostras, a vítima "passou por exames médicos que confirmaram a gravidez e também foi medicada para prevenção de DST's (doença sexualmente transmissíveis)". Ela está internada em observação no hospital.

De acordo com a polícia, uma adolescente menor de idade envolvida no caso foi apreendida e "informações preliminares indicam a participação de outras duas pessoas [no caso]". Porém a polícia não esclareceu se a menor apreendida era a autora do crime.

"As investigações estão avançadas", informou a Polícia Civil através de nota enviada ao UOL.

O tempo de gestação da adolescente não foi informado.