Adolescente morre em queda do cavalo durante vaquejada no Ceará

Uma adolescente de 16 anos morreu após uma queda de um cavalo durante uma vaquejada em Granja, no interior do Ceará, na noite do domingo (10). Thais Pereira Rodrigues foi para a fazenda na localidade de ANgelim com a mãe para participar do evento.

De acordo com as primeiras informações, o cavalo teria se assustado e saiu em disparada para uma área de mata fechada. Thais não tinha prática em cavalgar, mas mesmo assim saiu para um passeio montada.

Depois que o cavalo sumiu com a garota, os participantes da festa fizeram um grupo para fazer uma busca por Thais. Foi a própria mãe quem achou a adolescente, caída no meio do matagal. Ela já estava desacordada.

Thais chegou a ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas teve a morte por traumatismo craniano confirmada.

O corpo da jovem, que era aluna do ensino médio e de um curso técnico de agropecuária, foi sepultado na segunda (11).