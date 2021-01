Adolescente que matou melhor amiga é condenada a 3 anos de internação

A Justiça decidiu pela internação da adolescente que atirou e matou Isabele Ramos Guimarães, de 14 anos. A jovem foi condenada a pena máxima de três anos de reclusão, podendo ser revista e atualizada a cada seis meses, em regime socioeducativo.

A decisão é da juíza Cristiane Padim da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá. De acordo com o G1, que teve acesso à decisão, a adolescente foi punida por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e qualificado.

O crime ocorreu no dia 12 de julho de 2020, em um condomínio de luxo, em Cuiabá. Isabele foi morta com um tiro no rosto disparado por sua melhor amiga, de 15 anos. A ddolescente que matou Isabela praticava tiro esportivo há 3 anos com o pai. Na ocasião do crime, na casa da família, a polícia encontrou sete armas. Duas delas não tinham registro e, por isso, ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O homem foi conduzido à DHPP e autuado pelo crime, que cabe fiança. Ele pagou o valor, que não foi divulgado pela Polícia Civil de Mato Grosso, e foi liberado em seguida.