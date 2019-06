Adolescente que roubou jornalista chilena é apreendido com moto adulterada

O adolescente que tentou assaltar uma jornalista chilena na quarta-feira da semana passada (19) foi apreendido na noite desta quinta (27), na região do Elevador Lacerda, no bairro do Comércio. O jovem foi encontrado com uma moto de placa adulterada.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o adolescente estava próximo ao ponto turístico da capital baiana quando foi abordado por policiais da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Comércio).

Na semana passada, o adolescente agrediu a chilena no Centro Histórico durante uma tentiva de assalto. A vítima, que estava em Salvador para a partida entre Chile e Equador pela Copa América, foi atacada quando entrava em um táxi. O ladrão puxou a mochila, mas não conseguiu roubar.

A jornalista caiu no chão e machucou o pé. Ela passou por exame de lesões corporais, mas não prestou queixa.

Comparsa do adolescente no roubo, Felipe Oliveira dos Santos, o Neguinho, 24 anos, foi preso pelo 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Centro Histórico). Ele foi levado para a Delegacia de Proteção ao Turismo (Deltur), no Pelourinho, onde foi autuado em flagrante por tentativa de roubo.

Além do assalto, o adolescente também é apontado como responsável por diversos delitos na região do Mercado Modelo. Ele já tem quatro passagens pela Delegacia para Adolescente Infrator (DAI), entre os anos de 2016 a 2019, para onde foi encaminhado mais uma vez.

De acordo com o comandante da 16ª CIPM, major PM Ibrahim Souza de Almeida, ele também é apontado como o responsável por atear fogo em uma mulher, em abril.