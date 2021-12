Adolescente que tentava salvar gato morre após cair de telhado em Ilhéus

Isabele Ramos da Silva, 12 anos, morreu nesta terça-feira (30) ao tentar resgatar um gato que subiu no telhado de uma vizinha, no bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Ela tentou pular da laje da própria casa para acessar a residência ao lado, mas caiu dentro de um quarto do imóvel.

A adolescente chegou a ser socorrida ao Hospital da Costa do Cacau, mas não resistiu. Antes do acidente, Isabele procurou a vizinha e pediu uma escada para acessar o telhado. A idosa, dona do imóvel, orientou que ela retornasse para casa e colocasse um alimento que despertasse o desejo do animal ao invés de subir, pois seria perigoso.

A mãe da menina, que não teve a identidade relevada, contou à reportagem da TV Bahia que a filha havia encontrado o animal na rua, na manhã desta terça e o levou para casa. Já na casa de Isabele, o gato fugiu. Ao observar o início de chuvas, a menina foi atrás do animal e o encontrou no telhado.

Isabele morreu após cair do telhado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)