Quando chega o mês de Setembro parece que tudo começa a brilhar diferente. O mundo começa a esquentar todas as suas panelas e nos entrega esperanças de que vamos fechar o ano com luz. Pelo menos, eu penso assim e talvez seja porque adoro o mês de setembro e as mulheres de setembro.

A moda começa a ditar as tendências e a gente começa a ver as pessoas a inventarem moda, colocarem seus panos pra jogo. As mulheres se pintam mais e encurtam as peças de roupas, deixando as ruas mais coloridas, as praças mais floridas, os bares mais cheirosos e a vida mais gostosa como elas, as mulheres de setembro. Adoro as mulheres de setembro. Essas que sabem que são gostosas, gordinhas,com a academia em dia, com celulite à mostra. E as sem-vergonha, gosto mais ainda. As mulheres de perna roliça que caminham destemidas pela calçada, as de meia idade que se libertam e as mais novas que se divertem, aprendendo e descobrindo o que é a vida. Adoro as mulheres de setembro.

Em setembro também se come bem. As mulheres de setembro colocam a flor na cabeça e partem para a quebra das dietas e todo mundo fica mais feliz. Elas e nós. Gosto mais dessas mulheres de setembro porque são as ditas não clássicas. Aquelas que fazem o que querem e só o que querem.

As mulheres de setembro (todas podem ser) são livres.