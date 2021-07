Adriano Imperador consola Simone Biles após desistência: 'passei por isso'

Poucos atletas mostram saber o quanto a saúde mental é importante para continuar competindo como Adriano Imperador. O ex-atacante brasileiro saiu em defesa da ginasta estadunidense Simone Biles, que desistiu de disputar a final geral da ginástica na Olimpíada de Tóquio. Didico afirmou nas redes sociais que sabe exatamente o que a ginasta está passando e pediu para que ela não se permita ser crucificada pelas pessoas antes de clamar para que ela seja feliz e se cuide.

"Simone Biles… sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça! Passei por isso e até hoje sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins", disse Adriano.

No último mês de maio, Adriano publicou uma carta no site The Player's Tribune relembrando morte do pai e explicando aposentadoria precoce. Aos 39 anos, Didico teve uma conversa bem aberta sobre suas dificuldades e motivos que fizeram com que o futebol não fosse mais algo que o deixava feliz.

O site americano já é conhecido por ser um meio em que atletas e personalidades do esportes podem expor suas experiências e suas opiniões, partindo do ponto de vista pessoal. Adriano aproveitou a oportunidade para escrever e contar fatos importantes do seu passado, como sua experiência de crescer numa comunidade. Ao voltar para o lugar onde cresceu, Adriano foi criticado por escolher uma vida simples a desfrutar dos luxos que o futebol proporciona.