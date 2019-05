Adutora rompe e afeta fornecimento de água em 23 áreas de Salvador

Moradores de pelo menos 23 áreas de Salvador estão com o fornecimento de água impactado desde sexta-feira (17) e deve permanecer assim pelo menos até domingo (19). A interrupção aconteceu ontem em função do rompimento do trecho de adutora que rompeu por acidente durante movimentação de máquinas de uma obra de construção da avenida 29 de Março.

A Embasa informou que concluiu, na madrugada de hoje (18), o conserto. A estimativa é que o abastecimento esteja completamente regularizado, nessas áreas, nas próximas 24 horas. O abastecimento está sendo retomado de forma gradativa nas áreas afetadas pela interrupção do fornecimento de água para o serviço de manutenção emergencial.

As áreas afetadas são: Cajazeiras VIII, Cajazeiras X (setor 3), , Lot. Jaguaripe I, Jaguaripe 2, Jardim Mangabeira, Fazenda Grande II, III e IV, Boca da Mata, Estrada do Coqueiro Grande, Alphaville II, Jardim Esperança, Lot. Marotinho, Sete de Abril, Estrada Velha do Aeroporto, Nova Brasília, São Marcos, São Rafael, Vale dos Lagos, Canabrava, parte de Trobogy, Colinas de Pituaçu, Recanto das Ilhas.