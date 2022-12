Advogada relata ter sofrido racismo em carro de aplicativo em Salvador

Uma advogada relatou ter sido vítima de racismo durante corrida por aplicativo na noite de segunda-feira (5), em Salvador.

Rebeca Sousa contou, através das redes sociais, que a motorista a fez descer do carro quando chegava perto de sua casa, em São Caetano, por volta das 22h. O embarque aconteceu no Aeroporto Internacional de Salvador.

Ela conta que foi constrangida pela condutora, que parou ao lado de uma viatura e disse que estava "em perigo" ao levar a passageira. Por isso, pediu para descesse do carro.

"Eu estava no banco de trás mexendo no celular e não entendi. A motorista disse que eu estava armando uma emboscada. Eu moro em um bairro periférico, mas isso não significa que eu sou bandida ou algo do gênero."

Rebeca disse que, em seguida, conversou com os policiais, e eles a levaram em casa. "A única que eu tenho e que para essa pessoa oferece perigo é a minha cor”, diz.

A denúncia de injúria racial foi registrada pela vítima na Delegacia Virtual. O procedimento será encaminhado para a 4ª DT de São Caetano, que dará andamento ao caso. As partes devem ser intimadas.

A Uber foi procurada, mas não deu um retorno até a publicação da matéria. O espaço está aberto para manifestações.