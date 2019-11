Advogada sugere estupro e morte de filhas de ministros do STF

A advogada Cláudia Teixeira Gomes sugeriu no domingo (10), em um post no Facebook, a morte de filhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do STF", escreveu a gaúcha.

A postagem viralizou nas redes sociais. Diante da repercussão, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB-RS), Ricardo Breier, solicitou "providências imediatas" ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

(Foto: Reprodução)

Cláudia fez o post depois que o STF derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, voltando ao entendimento que a execução da pena deve começar depois que todos os recursos tenham sido esgotados. A decisão do STF abriu caminho para liberação de presos pela Operação Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula.

Para Breier, o comentário da advogada incita a violência. “Vai na contramão da postura exigida a um profissional representante da cidadania", afirma.