Advogado é preso em condomínio de luxo com 35 mil vídeos de pornografia infantil

Um advogado de 40 anos foi preso em flagrante em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (4), com cerca de 35 mil vídeos de pornografia infantil. O suspeito é apontado pela polícia como um dos maiores usuários de material pornográfico infanto-juvenil do país.

De acordo com o jornal Extra, o suspeito já vinha sendo investigado pela polícia, que conseguiu um mandado de busca e apreensão para a residência do advogado e seu escritório, além da quebra do sigilo de dados.

Nas máquinas apreendidas foram encontrados mais de trinta e cinco mil vídeos em que crianças pequenas aparecem em diversas práticas de sexo explícito com adultos. Ainda segundo a publicação, o material chocou mesmo os policiais mais experientes, pois havia cenas de crianças de 3 a 6 anos praticando sadomasoquismo.

O advogado não teve direito à fiança e foi encaminhado para a audiência de custódia no Presídio José Frederico Marques, no Rio de Janeiro.