Advogados e servidor são presos por fraudes em processos da 11ª Vara de Família

Três pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (10), em uma operação que investiga fraudes nos processos judiciais em trâmite no âmbito da 11ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos, Ausentes da Comarca de Salvador. Os mandados de busca e apreensão ocorreram em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

As prisões da Operação Inventário foram realizadas pelo Grupo de Apoio Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), que prenderam suspeitos de integrarem uma organização criminosa.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), foram presos os advogados João Carlos Santos Novaes e Marco Aurélio Fortuna Dórea, além do servidor público Carlos Alberto Almeida de Aragão. Já 11 apreensões foram feitas nas casas e escritórios dos presos e também de outros quatro homens, sendo três deles do ramo de advocacia.

O órgão informou ainda que são apurados também indícios de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, estelionato, fraude processual, uso de documento falso e alteração de dados no sistema.

A Operação Inventário, do Gaeco, conta com o apoio operacional da Polícia Civil, por meio do DRACO e do DEPOM, e da Polícia Federal, por meio da Superintendência Regional na Bahia.