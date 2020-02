Aeroporto de Salvador faz homenagem aos 70 anos do trio elétrico

O aeroporto de Salvador vai ter uma programação especial no clima dos festejos de Carnaval. O Salvador Bahia Airport vai fazer uma homenagem aos 70 anos do trio elétrico.

A programação começa nesta terça-feira (18), com um pocket show dos irmãos Macedo, às 14h, ao lado da praça de alimentação, no primeiro pavimento. Lá haverá uma Fobica cenográfica. O representante do aeroporto entregará uma corneta estilizada pelo artista plástico Elano Passos à família Macedo, fazendo uma alusão à corneta originalmente utilizada no carro adaptado por Dodô e Osmar.

O terminal também instalou um cenário da Igreja do Bonfim com gradil para amarrar fitinhas e um painel 3D para fotos com tambores cenográficos. Além disso, serão realizadas ações com tatuagens temáticas no desembarque, para os visitantes já entrarem no clima da folia, e no embarque, para aqueles que estão deixando a capital baiana levarem na pele a lembrança do Carnaval.

Confira a programação completa:

Homenagem aos 70 anos do Trio Elétrico

Pocket show dos Irmãos Macedo

Dia 18/2 (terça-feira), 14h

Local: 1° pavimento, ao lado da Praça de Alimentação

Distribuição de tatuagens para a folia

Dias 20 e 21/2, das 13h às 18h

Local: Térreo, área de restituição de bagagens

Distribuição de tatuagens para a folia

Dias 26 e 29/2, das 10h às 18h

Local: 2° pavimento, no pré-embarque

Exposição de Fubica cenográfica

Local: 1° pavimento, na claraboia

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.