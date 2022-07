Aeroporto de Salvador ganha espaço dedicado a Santa Dulce

Baianos e turistas que circulam pelo Aeroporto de Salvador agora terão acesso ao Espaço Santa Dulce, inaugurado nesta sexta-feira (15), no Salvador Bahia Airport – Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães. A homenagem fica no piso térreo, próximo aos elevadores do desembarque internacional.

Espaço conta com capela (Foto: Marina Silva/CORREIO)

O local dedicado ao "Anjo Bom do Brasil" reúne vários ambientes, incluindo Capela, para aqueles que desejarem um momento de oração e reflexão; área do Turismo Religioso, com informações sobre o Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres e atrativos como um mapa estilizado, com pontos da região da Cidade Baixa por onde Irmã Dulce peregrinou desde jovem para ajudar os mais pobres e necessitados; além de um Mini Memorial, onde os visitantes vão mergulhar na trajetória de amor e solidariedade da Mãe dos Pobres. Iniciativa do Salvador Bahia Airport em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), o Espaço Santa Dulce ficará aberto todos os dias, com funcionamento 24 horas.

“O Espaço Santa Dulce é um local de visitação, oração, fé e acolhimento. É um espaço para as pessoas se conectarem com Santa Dulce e que vai levar o lema do Anjo Bom, o Amar e Servir, aos quatro cantos do mundo”, destaca a coordenadora de Turismo Religioso das Obras Sociais Irmã Dulce, Rosa Brito.

Objetos que fizeram parte da vida da Santa são expostos (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Já Maria Rita Pontes, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, afirma que o espaço faz parte do que Santa Dulce representa: espiritualidade, legado, obras sociais, além do potencial turístico religioso. "Que aqui muitos possam conhecer sua história e experimentar o seu acolhimento. Ela continua presente com o seu legado de amor", afirma.

Renata Gonzalez, gerente comercial do Salvador Bahia Airport, também falou sobre o novo espaço, em evento de inauguração. “Fizemos questão de abrir as portas do Aeroporto para algo tão representativo para a nossa região. Por isso, ter um espaço dedicado à primeira santa nascida na Bahia nos alegra muito. Queremos que visitantes de todo o Brasil e até mesmo de outros países conheçam a obra de Santa Dulce, que é de extrema importância para os baianos”, pontuou.