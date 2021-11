Aeroporto de Salvador ganha selo de “aeroporto verde” por órgão internacional de aviação

O aeroporto de Salvador - Salvador Bahia Airport - recebeu do Conselho Internacional de Aeroportos - América Latina e Caribe (ACI- LAC) o reconhecimento de “Aeroporto Verde”. Essa é a segunda vez que o aeroporto da capital baiana recebe esse reconhecimento da instituição, que tem por objetivo destacar o desempenho ambiental e social dos aeroportos da região.

O reconhecimento é atrelado à apresentação do projeto “Aterro Zero”. Desde 2020, o Salvador Bahia Airport recupera 100% dos seus resíduos sólidos e os encaminha para destinação ambientalmente correta, evitando assim o envio dos destes para aterro sanitário. Todos os materiais coletados são separados em uma Central de Resíduos e, sempre que possível, reintroduzidos em processos produtivos, de acordo com o conceito de economia circular. Ser Aterro Zero é uma das metas ambientais da rede VINCI Airports, que administra o terminal, que devem ser alcançadas até 2030 por todos os seus aeroportos.

Na premiação anterior, o projeto vencedor foi a instalação da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Modulável e com 99,5% de eficiência, ela permitiu a adoção de reuso de água no aeroporto, reduziu em 37% a necessidade de consumo de água potável no terminal e zerou a emissão de efluentes para corpos hídricos. Nessa edição, três ações do Salvador Bahia Airport foram inscritas: Aterro Zero, Eficiência Energética e Preservação da Biodiversidade.