Aeroporto de Salvador passará por reforma na pista principal entre junho e agosto

A pista principal do Salvador Bahia Airport passará por uma reforma a partir do dia 15 de junho, com previsão de encerramento em 31 de agosto. Durante o período, pousos e decolagens acontecerão na pista auxiliar, que estará 100% operacional e poderá receber voos da aviação comercial e de carga.

Os serviços da reforma incluem a requalificação do sistema de drenagem e intervenções no pavimento, com fresagem e recapeamento, em aproximadamente 1800m da pista.

A decisão de realizar as obras veio após episódios envolvendo infiltrações e desagregação do asfalto. Estudos encomendados pela Concessionária sugeriram que mudanças no fluxo do lençol freático localizado no entorno do Aeroporto podem ter influenciado na condição da pista. Assim, as ações corretivas servirão para garantir a disponibilidade da infraestrutura e a segurança das operações aéreas.

O momento para a realização da reforma, segundo o Aeroporto de Salvador, foi escolhido pois já terá passado o pico do período chuvoso em Salvador (abril e maio). Além disso, a demanda por operações internacionais estará reduzida, por conta da pandemia do novo coronavírus.

As companhias aéreas foram avisadas com antecedência e devem adequar suas operações, para que não haja impacto para os passageiros.

O Aeroporto seguirá aberto ao transporte de passageiros e de cargas durante a pandemia do novo coronavírus. Medidas de profilaxia foram adotadas, como o aumento da frequência da higienização das áreas comuns, marcação de distâncias de segurança no chão, obrigatoriedade do uso de máscaras pela comunidade aeroportuária, colocação de barreiras de proteção nos balcões de check-in e disponibilização de álcool gel pelo terminal.