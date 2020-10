Aeroporto de Salvador recebe prêmio por ações ambientais 

O Aeroporto de Salvador foi premiado nesta quinta-feira (22) por suas ações ambientais. O Prêmio Via Viva 2020, na categoria aeroviário, foi concedido pelo Ministério da Infraestrutura.

Eleito no ano passado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como o aeroporto mais sustentável do país, desta vez o equipamento baiano foi premiado pelo seu Índice de Desempenho Ambiental (IDA) no setor aeroviário, que monitora a execução de ações sustentáveis e de proteção ao meio ambiente em aeroportos brasileiros.

A premiação ocorreu durante o Via Viva, que é um seminário de Infraestrutura de Transportes, promovido pelo Ministério da Infraestrutura. O evento é reconhecido por fomentar discussão sobre temáticas socioambientais e tem foco em três subeixos: financiamento verde, resiliência e baixo carbono.

Por conta da pandemia, a premiação ocorreu de forma virtual e foi recebida pelo gerente de meio ambiente do Salvador Bahia Airport, Rodrigo Tavares. “Nosso desejo é reduzir cada vez mais o impacto ambiental das nossas atividades, pois temos a clareza de que o meio ambiente e a economia andam de mãos dadas”, disse.

Desde que foi integrado à Vinci Airports, o Aeroporto de Salvador tem investido em ações deste tipo. A estrutura, por exemplo, foi pioneira no Brasil a ser zero efluente (100% dos efluentes são tratados e convertidos em água de reuso) e a não dispensar resíduos sólidos em aterros sanitários, recuperando todo o lixo gerado.

O equipamento também fez a instalação da primeira usina solar em aeroportos no país, com 4,2 MW de potência, para atender a 30% da necessidade de consumo de energia do terminal de passageiros.

Além disso, o aeroporto conquistou o nível 2 da certificação Airport Carbon Accreditation (ACA), que é concedida pela organização Airport Council International (ACI) e reconhece progressos em direção à redução da pegada de carbono.