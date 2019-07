Aeroporto de Salvador suspende alguns serviços durante esta semana; confira

O Aeroporto de Salvador precisará interromper alguns serviços durante esta semana, por causa da primeira etapa de modernização e ampliação do equipamento. Haverá impacto na praça de alimentação, áreas do check-in, farmácia, banheiros e elevadores.

De acordo com a Vinci Airports, que administra o aeroporto, as intervenções acontecerão em horário de pouco fluxo, para impactar o mínimo de passageiros possível.

Nesta quarta-feira (24), das 23h35 às 2h35, haverá impacto nas áreas do check-in e da Praça de Alimentação. A recomendação é que os passageiros que tiverem voos entre 0h e 3h de quinta (25) façam o check-in online ou com pelo menos duas horas de antecedência. Por conta das intervenções, as companhias aéreas terão de fazer o processo manualmente.

Ainda neste intervalo, os restaurantes Bob’s, Pastelo e Empanadas estarão fechados. Os demais funcionarão normalmente e seguirão seus habituais horários de abertura e fechamento. Além disso, a iluminação em todo o primeiro pavimento será parcial.

Também haverá impacto no sábado (27), das 6h às 8h, quando a farmácia, os banheiros e os elevadores do segundo pavimento estarão fechados. Além disso, o sistema de refrigeração do local estará desligado. O recomendado é que os passageiros acessem a área de embarque pelas escadas fixas ou rolantes. Os procedimentos de embarque serão realizados normalmente.

Reforma

A reforma do Aeroporto de Salvador já está 85% concluída. A conclusão da primeira fase das obras deve acabar em 100 dias, segundo prazo estabelecido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As obras começaram em abril de 2018 e são divididas em duas fases. A primeira, que está em execução, é chamada de 1B e contempla 90% das intervenções previstas. O prazo de entrega é para o dia 31 de outubro, mas a cerimônia de inauguração só deve acontecer em dezembro.

Nesta primeira etapa, estão previstas a expansão do terminal de passageiros em 22.000 m², melhorias nos sistemas de refrigeração e iluminação, ampliação do pátio de aeronaves, implantação de novas pontes de embarque, requalificação das pistas de pouso e decolagem, instalação de wi-fi gratuito e de alta velocidade, modernização de banheiros e fraldários, nova área para os balcões de vendas das companhias aéreas e check-ins em novo layout. A expectativa é que, após a reforma, o Aeroporto de Salvador tenha capacidade para 15 milhões de passageiros por ano.

Após a conclusão dessa etapa, será iniciada a segunda fase, chamada de 1C. Ela, que começará no dia 1º de novembro e será concluída no dia 31 de outubro de 2021, contemplará a ampliação e retrofit da praça de alimentação, instalação de novas pontes de embarque e implantação de novas posições de check-in.

De acordo com a Vinci Airports, as obras não apresentarão grande impacto estético e serão mais voltadas para oferecer aos passageiros um aeroporto mais funcional, com a "otimização das operações, mais agilidade, conforto e segurança, além de proporcionar uma melhor experiência ao usuário".

Além das obras previstas pelo Contrato de Concessão, o aeroporto recebe outras intervenções, como a substituição da iluminação convencional por LED em todo o terminal, instalação de novo sistema de detecção e combate a incêndio, de nova Estação de Tratamento de Efluentes, de Central de Resíduos Sólidos, modernização de todas as subestações de energia com a construção de uma nova central de geração, entre outros.

Veja o andamento das obras

Em execução:

Expansão do terminal de passageiros em 22 mil m²;

Modernização de banheiros e fraldários;

Reforma de 9 conjuntos de sanitários e bebedouros e construção de 15 novos conjuntos climatizados (4 já entregues);

Instalação de um novo sistema de manuseio de bagagem e controle de segurança;

Ampliação do pátio de aeronaves;

Requalificação da pista principal (10/28);

Melhorias no sistema de refrigeração/ventilação;

Novo sistema de detecção e combate a incêndio (não previsto no Contrato de Concessão);

Implantação de nova Central de Resíduos Sólidos e de sistema de água de reuso (não previsto no Contrato de Concessão);

Construção de novo píer, com 6 novas pontes de embarque;

Construção de uma usina solar para abastecer o aeroporto com capacidade equivalente a de até 58 mil residências (não previsto no Contrato de Concessão);

Reforma de todas as subestações de energia com painéis modernos e automáticos e aquisição de novos grupos geradores, trazendo mais confiabilidade ao sistema (não prevista no Contrato de Concessão).

Entregue