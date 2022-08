Aeroporto de Salvador tem crescimento de 78% em relação ao mesmo período de 2021

O aeroporto de Salvador registrou um crescimento de 0,3% no número de passageiros transportados no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2019. Ou seja, a estrutura recebeu quase o mesmo número do pré- pandemia: 1, 5 milhão de passageiros. O resultado é ainda mais significativo quando comparado com os números de 2021 e chega a um incremento de 78%.

O salto é justificado pelo aumento massivo de voos. Somente em abril, Salvador recebeu incremento de frequências semanais para todos os destinos em relação ao registrado ao mesmo mês do ano anterior. Além disso, nove rotas a mais estavam disponíveis: Goiânia, Natal, João Pessoa, São Luís, Porto Alegre, Vitória, Buenos Aires, Barra Grande e Morro de São Paulo.

Ainda durante o segundo trimestre de 2022, Salvador conquistou um feito importante. O número de assentos ofertados para as duas principais cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, superou o registrado no pré-pandemia. O marco se deu após a Gol colocar em operação a maior quantidade de viagens com destino ao Aeroporto Santos Dumont, 26 partidas semanais, e aumentar a frequência semanal para o Aeroporto de Congonhas para 44.

Gerente de Marketing e Promoção Aérea do Salvador Bahia Airport, Marcus Campos considera que aos poucos, os números do aeroporto estão voltando ao patamar do pré-pandemia. "Todo o esforço feito resultou em uma malha aérea diversificada com 27 destinos domésticos disponíveis para os passageiros. A perspectiva para os próximos meses é de aumentar esse número, com a previsão de início de voos para Montes Claros, Lençóis e Teixeira de Freitas pela GOL, além das já anunciadas operações extra da Azul durante a alta temporada”.